Galatasaray erkek basketbol takımı, Oceanist ile forma sponsorluğu anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Galatasaray erkek basketbol takımı, Oceanist ile forma sponsorluğu anlaşması imzaladı

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Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı için uluslararası denizcilik firması Oceanist ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Oceanist, Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın forma ve şort yanı sponsoru oldu.

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı için uluslararası denizcilik firması Oceanist ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya göre Oceanist, Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın forma ve şort yanı sponsoru oldu.

RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısına Galatasaray Kulübü Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya ve Oceanist Genel Müdürü Umur Çulha katıldı.

Mecit Mert Çetinkaya, Oceanist'in dünyaca bilinen bir denizcilik firması olduğunu belirterek "Herkesin huzurunda Umur Çulha'ya ve firması Oceanist'e teşekkür ediyorum. Bize ilk destek veren firmalardan bir tanesi oldu. Bizi bu yolda yalnız bırakmadı. Basketbol şubesi olarak yeni bir atılım içerisindeyiz. Türkiye'ye basketbolu getiren ilk kulüp Galatasaray. Dolayısıyla layık olduğu yere kulübü getirebilmek için bu tip kuvvetli sponsorlara ihtiyacımız var. Umarım verdikleri destek sayesinde takımımız bu sene çok başarılı bir sezon geçirir ve hep beraber mutlu ve güzel bir sezon sonu görmüş oluruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü sponsorluğu nedeniyle çok gururlu olduklarını aktaran Umur Çulha ise "Aslında bu sponsorluktan çok daha fazlası. Bu bir beraber yola çıkış. Umarım hep beraber bu sezonu başarılı bir şekilde geçiririz. Bize bu şansı veren Mecit Mert Çetinkaya'ya teşekkürlerimi bildirmek isterim. Sezonda basketbol takımına ve Galatasaray camiasına başarılar dilerim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Galatasaray, Denizcilik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray erkek basketbol takımı, Oceanist ile forma sponsorluğu anlaşması imzaladı - Son Dakika

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