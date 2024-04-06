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Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, LEN Challenger Kupası finali ilk maçında Slovenya temsilcisi AVK Triglav'ı 14-6 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda yapılan müsabakada baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. İlk seti 3-2, ikinci seti 5-2 alan Galatasaray, devre arasına 8-4 üstün girdi. Taraftarının desteğiyle iyi oyununu sürdüren Galatasaray, üçüncü ve dördüncü setleri 3-1'lik skorlarla tamamlayarak müsabakayı 14-6 kazandı.

Müsabakada Galatasaray'dan Atakan Destici 5, Marko Krstic 3, Selçuk Can Caner ile Engin Ege Çolak ikişer, kaptan Osman Selim Gülenç ve Aleksa Petrovski birer gol attı.

Konuk takımın gollerini Jan Justin (2), Filip Cvijanovic Tepina, Nikola Rajlic, Jus Voncina, Aljaz Troppan kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı, 27 Nisan Cumartesi günü Slovenya'nın Kranj kentinde yapılacak.

Yönetici Yılmaz: "İnşallah kupayla döneceğiz"

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Tanur Lara Yılmaz, kupayı alacaklarına inandıklarını söyledi.

Müsabaka sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Çok heyecanlıyız. Tüm ekibimiz bunun için 1 yıl ciddi bir çalışma yaptı. Şimdi bunun sevincini yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Son bir durağımız kaldı. İnşallah kupayla döneceğiz ve ilklerin takımı olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin Sırp başantrenörü Predrag Mihailovic, rövanş maçı öncesi avantaj yakaladıklarını belirterek, "Skor gerçekte iyi. Çocuklar iyi mücadele etti. Maçın belli bölümlerinde baskı hissettik. Bu da performansımıza az da olsa yansıdı. Önümüzdeki günlerde antrenmanlarda bunları da düzelterek yolumuza devam edeceğiz. Kupanın bize çok yakın olduğunu düşünüyorum ama elimde görmeden bir şey söylemek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Osman Selim Gülenç, Avrupa'da namağlup yollarına devam ettiklerini vurgulayarak, "Çok güzel, rüya bir sezon geçiriyoruz. Hem ligi lider götürüyoruz hem de Avrupa'da bir tarihi gerçekleştirmek üzereyiz. İnşallah yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Üç hafta sonra rövanş maçında da aynı şekilde alıp kupayı ülkemize getirmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Maçın en skoreri Atakan Destici ise, "İlk defa böyle bir fırsat yakaladık. Rakibe saygı duyarak çıktık. Onları çok iyi analiz ettik. Yaptığımız bütün çalışmaların karşılığını aldık ama henüz hiçbir şey bitmiş değil. Sonuçta deplasmana gideceğiz. Böyle bir atmosfer bizi bekleyecek. O yüzden şu anda şampiyon olmuş gibi bir kutlama yapmıyoruz. Yaklaşık 20 günlük bir süreç var. Bu sürede iyi çalışıp kupayı Türkiye'ye getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.