Galatasaray'dan 8-3'lük galibiyet

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'e verilen arada Esenler Erokspor ile oynadığı hazırlık maçını 8-3 kazandı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Galatasaray; Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Efe Akman, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Dries Mertens ve Michy Batshuayi 11 ile çıktı.
Sarı-kırmızılıların gollerini Batshuayi (3), Sara, Yusuf Demir, Torreira, Mertens ve Halil Dervişoğlu kaydetti.
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