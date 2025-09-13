Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 Mağlup Etti

Galatasaray, Eyüpspor\'u 2-0 Mağlup Etti
13.09.2025 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sol tarafta topla hareketlenen Yunus, Icardi ile girdiği verkaç sonrası sol çaprazda kaleci Felipe ile karşı karşıya kaldı. Yunus'un şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

64. dakikada sol taraftan Icardi'nin ortasına kale önünde iyi yükselen Barış Alper'in kafa vuruşunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı çeldi.

69. dakikada İlkay'ın derin pasında topla buluşan Barış Alper, ceza sahası içi sol çaprazında topu sağına alıp şutunu çekti. Meşin yuvarlak üst direkten döndü.

73. dakikada sağ tarafta topla buluşan Sallai, ceza sahasına attığı ara pasta Ahmed Kutucu'yu topla buluşturdu. Ahmed'in pasında Icardi kale önünden bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

75. dakikada ceza sahası dışı sol tarafında topla buluşan Barış Alper'in sert şutunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

89. dakikada Ampem'in hatalı geri pasında Barış Alper Yılmaz topla buluştu. Barış'ın pasında ceza sahasına giren Yunus Akgün, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Batuhan Kolak, Anıl Usta, Hakan Yemişken

Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Serdar Gürler (Umut Bozok dk. 79), Yalçın Kayan (Mateusz Legowski dk. 79), Kerem Demirbay, Umut Meraş (Halil Akbunar dk. 61), Svit Seşlar, Prince Ampem, Denis Draguş

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Gilbert Mendy, Emir Ortakaya, Talha Ülvan, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Taras Stepanenko

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez (Wilfried Singo dk. 69), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira (Berkan Kutlu dk. 86), Gabriel Sara (Barış Alper Yılmaz dk. 57), Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Leroy Sane (Ahmed Kutucu dk. 69), Mauro Icardi (Ismail Jakobs dk. 86)

Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Mario Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Mauro Icardi (dk. 73), Yunus Akgün (dk. 89) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Nihad Mujakic, Denis Draguş (Eyüpspor), Davinson Sanchez (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Trendyol Süper Lig, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Galatasaray, Eyüpspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar
TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum atandı TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim

18:56
Aslan son dakikalarda açıldı Galatasaray, ligde 5’te 5 yaptı
Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı
18:46
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü Feci kaza kameralara böyle yansıdı
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü! Feci kaza kameralara böyle yansıdı
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
16:06
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP’li 2 isim için ihraç talebi
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP'li 2 isim için ihraç talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 19:16:11. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.