Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında da zorlanmadan kazandı

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ KALDIĞI YERDEN DEVAM

Geride kalan haftada 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Barış Alper Yılmaz, bu haftada kaldığı yerden devam etti. 10. dakikada Torreira'nın savunmadan orta sahaya oynadığı uzun topta Barış Alper Yılmaz, Doh'un yaptığı hata sonrasında meşin yuvarlağı kaptı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper, yerden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi.

KARAGÜMRÜK 10 KİŞİ KALDI

23. dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Galatasaray yarı sahasının sağ kanadında yaşanan pozisyonda Doh'un Sanchez'e müdahalesinde hakem Ozan Ergün, oyunu bir süre devam ettirdikten sonra durdurdu. VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu kenarda izleyen Ozan Ergün, Doh'un Sanchez'in kaval kemiğine bastığını tespit ederek, Fatih Karagümrüklü futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

GALATASARAY FARKI İKİYE ÇIKARDI

Karşılaşmanın 75. dakikasında Galatasaray skoru 2-0'a getirdi. Barış Alper'in sert ortasında topa müdahale etmeye çalışan Fatih topu kendi ağlarına gönderdi.

ICARDI BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ

Sakatlığının ardından 281 gün sonra yeniden sahalara geri dönen Mauro Icardi, Lucas Torreira'nın pasında ceza sahası içinde boş kaleye topu ağlara yolladı ve maçın sonucunu ilan etti.

OSIMHEN VE ICARDI'YE BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİ

Galatasaray'da takıma yeniden katılan Victor Osimhen, Fatih Karagümrük karşısında maçın 61. dakikasında oyuna dahil oldu. Bu dakikalarda tribünlerin hepsi ayağa kalkarak Victor Osimhen'i uzun süre ayakta alkışladı. Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Mauro Icardi'de taraftarların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu bir diğer isim oldu. Yıldız futbolcu, ısınmaya çıktığı anlarda tribünlerde büyük coşku yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mauro Icardi'nın ismine özel tezahüratlarda bulunurken, aynı zamanda Arjantinli golcü ile özdeşleşen "Aşkım olayım" şarkısını da söyledi.

ASLAN 2'DE 2 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde oynadığı iki maçı da kazanarak 2'de 2 yaptı ve puanını altıya çıkardı. İlk lig maçını oynayan Fatih Karagümrük ise puanla tanışamadı.