Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, takım dinamik ısınma ve pas çalışmaları yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman çift kale maçla sona erdi. Tanguy Ndombele takımla birlikte çalışırken, Serge Aurier ve Hakim Ziyech bireysel olarak çalıştı. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.

27.02.2024 15:43
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Tanguy Ndombele idmanın tamamında takımla çalışırken, Serge Aurier ve Hakim Ziyech fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde bireysel olarak çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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