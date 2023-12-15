Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topa sahip olma ve orta-şut organizasyonlarıyla tamamlandı.
Galatasaray, 17 Aralık Pazar günü yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
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