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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve orta-şut çalışmasıyla tamamlandı. Galatasaray, maç hazırlıklarını devam ettirecek.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
15.12.2023 - 14:54,
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topa sahip olma ve orta-şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

Galatasaray, 17 Aralık Pazar günü yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İHA
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