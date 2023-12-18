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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
18.12.2023 - 14:18,
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Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında 20 Aralık Çarşamba günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen topla ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: DHA
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