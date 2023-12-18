Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında 20 Aralık Çarşamba günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen topla ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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