Galatasaray, Fatih Karagümrük maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümündeki taktik çalışma öncesinde teknik direktör Fatih Terim, antrenman sahasında oyuncularla bir taktik analiz toplantısı yaptı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Fatih Karagümrük - Galatasaray karşılaşması yarın saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.