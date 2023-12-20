Galatasaray, Fatih Karagümrük\'ü 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada Abdülkerim'in savunma arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Ziyech, topla beraber ceza sahasına girip pasını Bakambu'ya aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazından Bakambu'nun şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.
75. dakikada sağ taraftan Sacha Boey'in ceza sahası içine pasında penaltı noktası yakınından Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda savunmaya da çarpan top kalenin üzerinden kornere çıktı.
77. dakikada Paoletti'nin ceza yayı üzerinden ara pasında Can Keleş, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti. Günay'ın kurtarışı sonrası Can Keleş'e çarpan top, kalenin yanından dışarıya gitti.
90. dakikada sağ taraftan Ryan Mendes'in ortasına iyi yükselen Serdar Dursun'un ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Günay topu kornere çeldi.
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Galatasaray: Günay Güvenç, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira (Kaan Ayhan dk. 82), Kerem Demirbay (Ndombele dk. 71), Hakim Ziyech (Tete dk. 70), Dries Mertens (Cedric Bakambu dk. 61), Kerem Aktürkoğlu (Wilfred Zaha dk. 82), Mauro Icardi
Yedekler: Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Halil Dervişoğlu, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli (Nazım Sangare dk. 87), Biraschi, Dresevic, Levent Mercan, Feghouli (Lawrence dk. 87), Ryan Mendes, Rohden, Eysseric (Paoletti dk. 65), Can Keleş (Serdar Dursun dk. 77), Lasagna
Yedekler: Furkan Bekleviç, Kerem Kesgin, Samed Onur, Emir Tintiş, Salih Dursun, Adnan Uğur
Teknik Direktör: Şota Arveladze
Gol: Kerem Aktürkoğlu (dk. 41) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Rohden, Ryan Mendes, Paoletti (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. - Son Dakika