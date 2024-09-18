Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazır - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe Derbisi İçin Hazır

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisine galibiyet hedefiyle hazırlandıklarını açıkladı.

18.09.2024 00:18
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maçı kazanarak seriyi devam ettirmek istediklerini söyledi.

Buruk, Gaziantep FK ile RAMS Park'ta yaptıkları ve 3-1'lik galibiyetleriyle sonuçlanan Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Üç gün önce yaptıkları Çaykur Rizespor maçının yorgunluğu olduğuna değinen Buruk, "İlk yarıda son maçtan kalan iştahımızı devam ettirdik. Daha çok ürettik. Devre arasına 2-0 önde girdik ama daha da farklı olabilirdi. İkinci yarı yorgunluklar ortaya çıktı. Topun bizde kaldığı ama daha az pozisyon ürettiğimiz bir oyun oldu. İki takım için de kadro kısıtlılığı vardı. Net hamleler yapamadık. Maçın devamında farkın açılmamasında, pozisyon üretemememizde yorgunluk etkili oldu." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, 21 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Hafta sonu bizim için çok önemli bir maç var. Buna hazırız. Beşte 5 yaparak gidiyoruz. Hakim Ziyech ve Mauro Icardi haricinde tam kadro olacağız. Hedefimiz galibiyet serisini devam ettirmek. Üç gün arayla iki maç yaptık ama aynı istek ve konsantrasyon bizim için önemliydi. Ligdeki 5 maçını da kazanan tek takımız. Bunu da devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İki takım da kazanmak için oynayacak"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Fenerbahçe derbisinde iki takımın da galibiyet için oynayacağını söyledi.

Okan Buruk, derbide nasıl bir taktik uygulayacaklarının sorulması üzerine, "İki takım da çalışacak, hazırlanacak, birbirinin analizini yapacak. Lig başladığından beri birbirimizi seyrediyoruz. İki takım da birbirini tanıyor. Son hazırlıklar ve oyuncu seçimleri etkili olacak. İki takım da kazanmak için oynayacak. Geçen sezonki maç çok zevksiz ve kalitesiz geçmişti. Daha kaliteli, üretken, iki takımın da kazanmak istediği ve derbiye yakışır bir futbol istiyoruz. Saha içi olayların, hakemlerin konuşulmadığı, futbolun ve oyuncuların konuşulduğu bir oyun istiyoruz. Bunun için de en doğru hazırlıkları yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

"Icardi, Fenerbahçe derbisinde olmayacak"

Okan Buruk, sakatlığı bulunan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin maça yetişmesinin zor olduğunu dile getirdi.

Icardi'nin yaklaşık 10 güne ihtiyacı olduğuna değinen Buruk, "Icardi'nin tedavisi devam ediyor. Şu anda oynayabilecek durumda değil. Antrenmanlara çıkacak ama oynaması için çok erken. Onun tam olarak iyileşmesi ve takımla antrenmanlara başlayabilmesi için bir hafta, 10 gün süreye ihtiyacı olacak. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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