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Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını sürdürdü
22.12.2023 - 14:20,
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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