Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Kadroları ve Hakemler

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: RAMS Park
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif
