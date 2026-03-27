Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Tarihi Açıklandı

27.03.2026 16:35
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 26 Nisan Pazar günü oynanacağı açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 29, 30 ve 31. haftada oynanacak maçların programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyurulan programa göre, 31. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de yapılacak.

Süper Lig'de 29, 30 ve 31. hafta fikstürü şöyle:

29. hafta

10 Nisan Cuma

20.00 Beşiktaş - Antalyaspor

11 Nisan Cumartesi

14.30 Rams Başakşehir - Gençlerbirliği

17.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor

20.00 Kayserispor - Fenerbahçe

12 Nisan Pazar

14.30 Konyaspor - Fatih Karagümrük

17.00 Göztepe - Kasımpaşa

20.00 Galatasaray - Kocaelispor

13 Nisan Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

20.00 Eyüpspor - Samsunspor

30. hafta

17 Nisan Cuma

20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

20.00 Antalyaspor - Konyaspor

18 Nisan Cumartesi

14.30 Fatih Karagümrük - Eyüpspor

17.00 Kocaelispor - Göztepe

20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

19 Nisan Pazar

14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

17.00 Samsunspor - Beşiktaş

20.00 Trabzonspor - Rams Başakşehir

20 Nisan Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Kayserispor

31. hafta

24 Nisan Cuma

20.00 Rams Başakşehir - Kasımpaşa

25 Nisan Cumartesi

14.30 Eyüpspor - Gaziantep FK

17.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor

20.00 Göztepe Antalyaspor

26 Nisan Pazar

14.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe

27 Nisan Pazartesi

17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor

20.00 Konyaspor - Trabzonspor

20.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı
Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı
Kripto varlıklarla ilgili Meclis’e sunulan kanun teklifindeki maddeler geri çekiliyor Kripto varlıklarla ilgili Meclis'e sunulan kanun teklifindeki maddeler geri çekiliyor
Vincenzo Montella: Hedefe ulaşmak istiyoruz Vincenzo Montella: Hedefe ulaşmak istiyoruz
Trump, İran’ın verdiği “çok büyük“ hediyeyi açıkladı Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı

Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
