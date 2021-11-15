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Galatasaray- Fenerbahçe derbisine bilet kalmadı - Son Dakika

Galatasaray- Fenerbahçe derbisine bilet kalmadı

15.11.2021 13:31

Aslan, 2 yıl sonra bir derbiyi kapalı gişe oynayacak. Fenerbahçe maçının biletlerine taraftarlardan yoğun ilgi geldi. 52 bin bilete yaklaşık 100 bin talebin olduğu belirtildi.

Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçını 36 bin seyirciye karşı oynayan Galatasaray, 2 yıl sonra bir ilki yaşayacak. Galatasaray taraftarı Fenerbahçe derbisine yoğun ilgi gösteriyor. Fanatik'in haberine göre; Satılacak 52 bin bilete gösterilen talep 100 bin.

785 GÜN ÖNCE

Son olarak iki sezon önce 28 Eylül 2019'da (785 gün önce) ligde Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim'de PSG, 22 Ekim'de Real Madrid maçları kapalı gişe oynanmıştı. Cim Bom, şimdi ise Milli ara sonrasında Fenerbahçe ile kapışacak. Dev derbinin biletleri ise gün içerisinde satışa çıkacak.

Lokomotiv Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Gişe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray- Fenerbahçe derbisine bilet kalmadı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray- Fenerbahçe derbisine bilet kalmadı - Son Dakika
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