Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

05.04.2022 20:33
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde küçük sahada ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, tek pas ve atak sonlandırma istasyonlarıyla devam etti. Daha sonra büyük sahaya geçen futbolcular, burada taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda gruplar halinde tempolu çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in tedavilerine devam edildi.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın 17.00'deki antrenmanla devam edecek.


Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti
YORUMLAR
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Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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