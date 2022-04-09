Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı, koordinasyon hareketleri ile devam etti. Ardından büyük sahada topa sahip olma, pas çalışması gerçekleştirildi. Taktik ağırlıklı bölümde hücum girişimleri üzerinde duruldu. Antrenman duran top ve şut çalışmasıyla tamamlandı.Sarı-kırmızılı takım, yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek.