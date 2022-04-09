Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

09.04.2022 21:09
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı, koordinasyon hareketleri ile devam etti. Ardından büyük sahada topa sahip olma, pas çalışması gerçekleştirildi. Taktik ağırlıklı bölümde hücum girişimleri üzerinde duruldu. Antrenman duran top ve şut çalışmasıyla tamamlandı.Sarı-kırmızılı takım, yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek.


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Derbide hava 14 derece olacak Derbide hava 14 derece olacak Galatasaray'dan derbi öncesi duran top çalışması Galatasaray'dan derbi öncesi duran top çalışması

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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