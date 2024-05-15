Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmalarının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

15.05.2024 22:18
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı - Son Dakika

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