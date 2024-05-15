Galatasaray, Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başladı

Galatasaray, Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılılar, dinamik ısınma, pas çalışması ve oyun çalışmaları yaptı. Hazırlıklar yarın da devam edecek.

15.05.2024 21:01
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmana dinamik ısınmayla başlayan sarı-kırmızılılar, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmalarının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, derbi hazırlıklarına yarın devam edecek.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika

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