Galatasaray, Fenerbahçe\'ye 1-0 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Fred'in çapraz pozisyondaki vuruşu savunmada Köhn'den döndü. Tekrar Fred'in ayak koyduğu dönen top kalenin yanından auta çıktı.
64. dakikada Szymanski'nin pasında savunma arkasına sarkan Fred'in altıpas içinde sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutu Muslera oyun alanına çeldi.
71. dakikada sağ taraftan Szymanki'nin kullandığı köşe vuruşunda arkada direğe gelen top Köhn'e çarparak çizgi üzerindeki Çağlar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay
Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson (Wilfried Zaha dk. 80), Davinson Sanchez, Derrick Köhn (Kerem Aktürkoğlu dk. 73), Lucas Toreira, Kerem Demirbay (Berkan Kutlu dk. 74), Hakim Ziyech (Tete dk. 84), Dries Mertens (Carlos Vinicius dk. 84), Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier, Eyüp Aydın, Sergio Oliveira
Teknik Direktör: Okan Buruk
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Alexander Djiku, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş (Joshua King dk. 65), Dusan Tadic (Leonardo Bonucci dk. 89), Michy Batshuayi (Edin Dzeko dk. 83)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Miha Zajc, Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Serdar Dursun
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Çağlar Söyüncü (dk. 71) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Alexander Djiku (dk. 21) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Hakim Ziyech, Berkan Kutlu (Galatasaray), Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi, Mert Hakan Yandaş, Dominik Livakovic, Fred (Fenerbahçe) - İSTANBUL
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