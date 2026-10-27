Galatasaray, Fenerbahçe\'yi 2-1 yenince Adıyaman\'da taraftarlar konvoyla kutladı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından Adıyaman'da sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ev sahibi ekip, rakibini 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Adıyaman'da çok sayıda Galatasaray taraftarı, galibiyeti kutlamak için cadde ve sokaklara akın etti. Ellerinde sarı-kırmızılı bayraklarla takımlarına destek veren taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde büyük sevinç yaşadı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, korna çalarak galibiyeti kutladı. Kentte renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalarda taraftarlar, derbi galibiyetinin sevincini doyasıya yaşadı.