Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu taçlandırdı - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu taçlandırdı

04.06.2023 22:32

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, tarihi Fenerbahçe zaferi ile mutluluğunu taçlandırdı. Sarı-Kırmızılılar, 37. haftada Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, tarihi Fenerbahçe zaferi ile mutluluğunu taçlandırdı. Sarı-Kırmızılılar, 37. haftada Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. Derbi zaferi sonrası NEF Stadyumu bayram yerine döndü. Galatasaraylı taraftarlar ve futbolcular adeta bütünleşti. Hem derbi galibiyeti hem şampiyonluk zaferi doyasıya kutlandı. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Souness, şampiyonluk kutlamasında elinde Galatasaray bayrağıyla sahaya çıktı ve bayrağı sahanın ortasına bıraktı. Galatasaraylılar'ın 'Ulubatlı Souness' lakabını taktığı eski teknik direktör, 27 yıl önce Fenerbahçe derbisinde diktiği bayrakla statta tur attı.

STAT COŞTU

Derbi zaferi sonrası NEF Stadyumu bayram yerine döndü. Galatasaraylı taraftarlar ve futbolcular adeta bütünleşti. Hem derbi galibiyeti hem şampiyonluk zaferi doyasıya kutlandı.

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SOUNESS GELDİ

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Souness, şampiyonluk kutlamasında elinde Galatasaray bayrağıyla sahaya çıktı ve bayrağı sahanın ortasına bıraktı. Galatasaraylılar'ın 'Ulubatlı Souness' lakabını taktığı eski teknik direktör, 27 yıl önce Fenerbahçe derbisinde diktiği bayrakla statta tur attı.

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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu taçlandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu taçlandırdı - Son Dakika
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