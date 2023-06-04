Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu kutladı

04.06.2023 23:07

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde 3-0'lık skorlarla galip gelerek tarihi bir zafer elde etti. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un Dursun Özbek'in elini öptüğü duygusal anlar tribünlerden alkış aldı.

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda bitime 2 hafta kala Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ettiği maçta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde coşkusunu ikiye katladı.

TARİHİ ZAFER

Sarı-Kırmızılılar hem iç sahada hem dış sahada Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorlarla mağlup etti. Galatasaray, 3-0'lık Fenerbahçe galibiyetinden sonra uzun yıllar unutulmayacak bir kutlama yaptı.

Törene damga vuran hareket! Erden Timur, Dursun Özbek'in elini öptü

ERDEN TİMUR DAMGA VURDU

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un sahneye çağrıldığı anda stat adeta coştu. Timur, taraftarları selamladıktan sonra soluğu Başkan Dursun Özbek'in yanında aldı. Timur, Dursun Özbek'in elini öptü. Duygusal anlardan sonra tribünlerden alkış koptu.

Törene damga vuran hareket! Erden Timur, Dursun Özbek'in elini öptü
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Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
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