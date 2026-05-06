Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-0 Mağlup Etti

06.05.2026 02:59
Galatasaray, derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek puanını 74'e yükseltti.

SÜPER Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray sahasında derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Osimhen, 67'nci dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83'üncü dakikada Torreira kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 74'e yükseltirken, Fenerbahçe 67 puanda kaldı.

Süper Lig'in 31'inci haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray sahasında derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlendi. Galatasaray karşılaşmaya "Uğurcan Çakır - Sallai, Sanchez, Abdülkerim Barkdakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz Victor Osimhen" 11'i ile çıktı. Fenerbahçe ise "Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem Aktükroğlu, Cherif" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşma yüksek tempoda başlasa da ilk 10 dakikalık bölümde iki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 11'inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Guendouzi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Cherif, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 13'üncü dakikada Talisca'nın kullandığı penaltı atışında top yandan dışarı gitti. 40'ıncı dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un kullandığı uzun taç atışında Lemina'nın kafayla arkaya aşırttığı topu göğsüyle kontrol eden Osimhen, diziyle yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Mücadelenin ikinci yarısı, maça göre daha düşük tempoda başladı. Sarı-kırmızılıların 54'üncü dakikada Osimhen ve 56'ncı dakikada Torreira ile bulduğu goller ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. 60'ıncı dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sane'nin pasıyla ceza sahasına giren Yunus Akgün, Oosterwolde'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yasin Kol, beyaz noktayı gösterdi. 62'nci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Penaltı atışı öncesinde hakem Yasin Kol'a itirazlarda bulunan Ederson, Yasin Kol'un uyarılarına rağmen kalesine dönmedi. Brezilyalı kaleci daha sonra ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 67'nci dakikada Barış Alper Yılmaz, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ve kaleci Mert'i farklı köşelere gönderdi: 2-0. 83'üncü dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Lang'ın kullandığı kornerde topu alan kaleci Mert Günok, Guendouzi ile çarpışında top Torreira'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-0. 90+1'inci dakikada Guendouzi'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Cherif'in şutunda top farklı şekilde üstten auta gitti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA

