Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-0 Yendi

Galatasaray Fenerbahçe\'yi 3-0 Yendi
06.05.2026 02:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Ederson kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Sane'nin pasında topla buluşan Torreira'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. Pozisyonun ardından VAR'ın uyarısıyla ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

60. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Sane, pasını Yunus Akgün'e bıraktı. Yunus, ceza sahası sağ tarafında Oosterwolde'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada penaltı kullanılmadan önce uyarılara rağmen kalesine geçmeyen Ederson, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

67. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

73. dakikada Semedo'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan İsmail Yüksek'in, altıpasın sağından yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada sağ taraftan Lang'ın kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda penaltı noktası solunda topu kontrol eden Osimhen'in vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada sol taraftan Lang'ın kullandığı kornerde Mert Günok'un, Brown ile çarpışması sonucu elinden kaçırdığı topun penaltı noktasının sağında sahibi olan Torreira, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-0

90+1. dakikada İlkay Gündoğan'ın hatalı pasında araya giren Guendouzi, pasını Cherif'e çıkardı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai (Wilfried Singo dk. 85), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 82), Mario Lemina (Mauro Icardi dk. 82), Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün (Noa Lang dk. 68), Barış Alper Yılmaz (İlkay Gündoğan dk. 82), Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Sacha Boey

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: Ederson Moraes, Nelson Semedo (Mert Müldür dk. 84), Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown (Levent Mercan dk. 84), N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene (Anthony Musaba dk. 71), Anderson Talisca (Mert Günok dk. 65), Kerem Aktürkoğlu (İsmail Yüksek dk. 66), Sidiki Cherif

Yedekler: Çağlar Söyüncü, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, Marco Asensio, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: Victor Osimhen (dk. 40), Barış Alper Yılmaz (dk. 67 pen.), Lucas Torreira (dk. 83) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Ederson Moraes (dk. 62) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Uğurcan Çakır, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Victor Osimhen (Galatasaray), Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Matteo Guendouzi, Mert Müldür (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 06:07:02. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.