Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 Yendi - Son Dakika
06.05.2026 03:00
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Ederson kırmızı kart gördü.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 85 Singo), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 82 Eren Elmalı), Lemina (Dk. 82 Icardi), Torreira, Sane, Yunus Akgün (Dk. 68 Lang), Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 İlkay Gündoğan), Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 84 Mert Müldür), Skriniar, Oosterwolde, Brown (Dk. 84 Levent Mercan), Kante, Guendouzi, Nene (Dk. 71 Musaba), Talisca (Dk. 65 Mert Günok), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 İsmail Yüksek), Cherif

Goller: Dk. 40 Osimhen, Dk. 67 Barış Alper Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 83 Torreira (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 62 Ederson (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 6 Oosterwolde, Dk. 23 Brown, Dk. 90+3 Guendouzi, Dk. 90+6 Mert Müldür (Fenerbahçe), Dk. 6 Uğurcan Çakır, Dk. 41 Yunus Akgün, Dk. 68 Barış Alper Yılmaz, Dk. 85 Torreira, Dk. 90+6 Osimhen (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yendi.

56. dakikada Galatasaray'ın golü ofsayt sebebiyle iptal edildi. Sane'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Torreira'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. VAR, bu pozisyonda Torreira'nın ofsaytta olduğunu belirterek, golü iptal etti.

67. dakikada Galatasaray, penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Sane, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Oosterwolde'nin ceza sahası içinde Yunus'a yaptığı müdahale sonrası hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında uyarılara rağmen yerine geçmeyen kaleci Ederson da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Penaltıda topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

73. dakikada Semedo'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek'in vuruşunda direk dibinde bulunan kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Lang'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Mert Günok, altıpas çizgisi önünde Brown ile çarpışarak topu elinden kaçırdı. Sonrasında topu penaltı noktası civarında önünde bulan Torreira'nın boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 3-0.

90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutu kaleci Mert Günok güçlükle çeldi.

Kaynak: AA

