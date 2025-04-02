Galatasaray, Fenerbahçe\'yi Kadıköy\'de Yendi

Galatasaray, Fenerbahçe'ye bu sezon yenilmezken, oynanan 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk oldu. İki takım böylece bu sezon 3. kez karşı karşıya geldi. Derbiden 2-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar bu sonuçla rakibine karşı 2. galibiyetini elde etti. Aslan, Kanarya'yı ligde Kadıköy'de 3-1 yenerken, evinde 0-0 berabere kalmıştı. - İSTANBUL