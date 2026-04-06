Galatasaray Finalde!

SALON: ESTÜ
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Erkan Cihan Türker
GALATASARAY HDI SİGORTA: Maar, Doğukan, Patry, Jaeschke, Ahmet, Arslan, Hasan (L) (Caner (L), Wright, Onur, Can)
FENERBAHÇE MEDICANA: Drzyzga, Yiğit, Halit, Adis, Marttilla, Chinenyeze, Burutay (L) (Caner (L), Kaan, Gomez, Mirza)
SETLER: 25-23, 25-19, 21-25, 27-25
SÜRE: 126 dakika
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley yarı finalinde Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti ve finale yükseldi. Galatasaray HDI Sigorta finalde Ziraat Bankkart ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele 7 Nisan Salı günü saat 19.00'da oynanacak.
