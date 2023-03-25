Sacha Boey'in talipleri artıyor! Marsilya ve Lyon'a dişli bir rakip daha var

Ligue 1'in köklü iki kulübü Marsilya ile Lyon, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'i radarına aldı. Ancak Fransız ekiplerinin transferde ciddi bir rakipleri var.
Fransız basınında yer alan habere göre Marsilya ve Lyon, Sacha Boey'i kadrosuna katmak istiyor. İki kulübün de transfer için oldukça istekli olduğu belirtilirken, en ciddi rakiplerinin Arsenal olduğu vurgulandı.
Haberde Galatasaray'ın Sacha Boey'den 15 milyon euro bonservis beklentisinin olduğu iddia edildi. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 23 maça çıkan Fransız futbolcu, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Boey'in Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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