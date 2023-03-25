Sacha Boey'in talipleri artıyor! Marsilya ve Lyon'a dişli bir rakip daha var - Son Dakika
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Sacha Boey'in talipleri artıyor! Marsilya ve Lyon'a dişli bir rakip daha var

25.03.2023 09:48

Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ve Lyon, Galatasaray forması giyen Sacha Boey'in transferi için harekete geçti. Fransız basınının öne çıkardığı iddiaya göre, iki takımın transferde en büyük rakibinin Arsenal olduğu kaydedildi.

Ligue 1'in köklü iki kulübü Marsilya ile Lyon, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'i radarına aldı. Ancak Fransız ekiplerinin transferde ciddi bir rakipleri var.

MARSILYA VE LYON, SACHA BOEY'E TALİP OLDU

Fransız basınında yer alan habere göre Marsilya ve Lyon, Sacha Boey'i kadrosuna katmak istiyor. İki kulübün de transfer için oldukça istekli olduğu belirtilirken, en ciddi rakiplerinin Arsenal olduğu vurgulandı.

GALATSARAY, 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde Galatasaray'ın Sacha Boey'den 15 milyon euro bonservis beklentisinin olduğu iddia edildi. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 23 maça çıkan Fransız futbolcu, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Boey'in Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son Dakika Spor Sacha Boey'in talipleri artıyor! Marsilya ve Lyon'a dişli bir rakip daha var - Son Dakika


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