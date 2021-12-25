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Galatasaray'da 4 değişiklik - Son Dakika

Galatasaray'da 4 değişiklik

25.12.2021 16:02
Galatasaray'da 4 değişiklik

Galatasaray son oynadıkları Adana Demirspor maçının 11'ine göre Antalyaspor karşısında 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray son oynadıkları Adana Demirspor maçının 11'ine göre Antalyaspor karşısında 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar son oynadıkları Adana Demirspor mücadelesinin 11'ine göre Antalya karşısında 4 değişiklik yaptı. Sarı kart cezalıları Taylan Antalyalı ve Cicaldau'nun dışında Ömer Bayram ve Olimpiu Morutan'ın yerine Patrick van Aanholt, Aytaç Kara, Sofiane Feghouli ve Halil Dervişoğlu sahada yer aldı. Sahaya kaptan olarak Feghouli çıktı.

Terim'in cezası bitiyor

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde 6 maç ceza alan Teknik Direktör Fatih Terim'in cezası Antalyaspor mücadelesiyle tamamlandı. Terim'in yokluğunda Antalya karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenörler Necati Ateş ile Selçuk İnan yer aldı.

Aytaç Kara ilk kez 11'de

Galatasaray'ın bu sezon başında transfer ettiği Aytaç Kara, Antalyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de ilk 11'de görev aldı. Kara daha önce Avrupa kupalarında oynanan müsabakalarda 11'de sahaya çıkmıştı.

Galatasaray müsabakaya; İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise, Fatih Öztürk, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Gustavo Assunçao, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Işık Kaan Arslan, Atalay Babacan, Barış Alper Yılmaz ve Emre Kılınç bekledi. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Galatasaray, Aytaç Kara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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