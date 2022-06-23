Galatasaray: "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır." - Son Dakika
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Galatasaray: "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır."

23.06.2022 00:25
Galatasaray: "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır."

Galatasaray: "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır.

Galatasaray: "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray: 'Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır.' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray: "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır." - Son Dakika
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