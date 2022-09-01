Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda oyunla sona erdi.

Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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