Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

01.09.2022 16:35
Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında evinde Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında evinde Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda oyunla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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