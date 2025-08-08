Galatasaray, Gaziantep FK Önünde 3-0 Önde - Son Dakika
Spor

Galatasaray, Gaziantep FK Önünde 3-0 Önde

Galatasaray, Gaziantep FK Önünde 3-0 Önde
08.08.2025 22:47
Trendyol Süper Lig açılışında Galatasaray, Gaziantep FK'yi ilk yarıda 3-0 geride bırakıyor.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu açılış maçında Gaziantep FK, son şampiyon Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlkyarı)

8. dakikada kullanılan kornerde Rodrigues ile Sallai arasındaki mücadele nedeniyle yapılan VAR incelemesinin ardından Galatasaray penaltı kazandı.

11. dakikada penaltı atışını kullanan Barış Alper Yılmaz, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 0-1

16. dakikada ceza sahasında topla buluşan Barış Alper'in rakibini geçtikten sonra yerden pasında Eren Elmalı'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

37. dakikada kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasında topla buluşan Lemina'nın dönerek yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

45+6. dakikada atılan uzun pası sağ kanatta şık bir şekilde önüne alan Sane'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş farklı şekilde auta çıktı.

45+9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus'un Barış'la girdiği verkaçın ardından plase vuruşu az farkla dışarı çıktı.

45+11. dakikada topa vurmak isteyen Barış Alper'e Abena'nın müdahalesinin ardından hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

45+12. dakikada bir kez daha penaltı atışını kullanan Barış Alper Yılmaz, yine kaleci ve topu ayrı köşelere yolladı. 0-3

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Samet Çiçek

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Salem Mbakata (Enver Kulasin dk. 34), Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Kevin Rodrigues, Kacper Kozlowski, Juninho Bacuna, Maxim, Deian Sorescu, Christopher Lungoyi, Emmanuel Boateng

Yedekler: Sokratis Dioudis, Badou Ndiaye, Mirza Cihan, Semih Güler, Onur Başyiğit, Ali Osman Kalın, Ogün Özçiçek, Taha Güneş, Kuzey Ege Bulgulu

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Galatasaray: Günay Güvenç, Eren Elmalı, Abdulkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 11 pen. ve dk. 45+12 pen.), Eren Elmalı (dk. 16) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Rodrigues, Maxim (Gaziantep FK) Torreira, Lemina, Sanchez (Galatasaray) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

