Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 Yendi

Spor

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mertens'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın kale direğinin yanında auta gitti.

76. dakikada savunmanın çıkarken kaptırdığı topta araya giren Kerem Demirbay pasını Barış Alper Yılmaz'a çıkardı. Bu oyuncunun arka direğe yerden attığı pasta Batshuayi, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-0

81. dakikada Torreira'nın yaptığı pas hatasında araya giren Furkan Soyalp, orta yuvarlaktan yaptığı vuruşta kaleci Muslera'yı önde yakaladı ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-1

Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çiçek, Suat Güz

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Elias Jelert dk. 77), Davinson Sanchez (Victor Nelsson dk. 77), Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz (Efe Akman dk. 82), Dries Mertens (Kerem Demirbay dk. 72), Yunus Akgün (Yusuf Demir dk. 72), Michy Batshuayi

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz, Yalın Dilek, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Ömürcan Artan, Ertuğrul Ersoy, Bruno Viana, Enric Saborit, Emre Taşdemir (Salem Mbakata dk. 46), Kozlowski, Alexandru Maxim (Furkan Soyalp dk. 79), Sorescu (Ogün Özçiçek dk. 86), Mirza Cihan (Mandouki dk. 46), Kenan Kodro (İlker Karakaş dk. 70)

Yedekler: Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Ali Ablak, Eren Erdoğan, Eren Çakır

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 11), Yunus Akgün (dk. 26), Michy Batshuayi (dk. 76) (Galatasaray), Furkan Soyalp (dk. 81) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Kaan Ayhan (Galatasaray), Kozlowski (Gaziantep FK) - İSTANBUL