Galatasaray Gaziantep Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Galatasaray Gaziantep Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray Gaziantep Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Gaziantep FK maçı için antrenmanlara başladı, hazırlıkları yarın tamamlayacak.

01.02.2025 14:33
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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