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Galatasaray-Giresunspor maçının ardından - Hakan Karaahmet - Son Dakika

Galatasaray-Giresunspor maçının ardından - Hakan Karaahmet

08.01.2022 22:31

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden GZT Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden GZT Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karaahmet, "Buralardan aldığımız üç puanlar bizim gibi Anadolu takımları için çok önemli. Futbolun güzelliği bilinmezlikler. Bu sonuçlar Türk futboluna güzel bir heyecan katıyor, bizim için mutluluk verici. Giresunspor'un sempatik bir tavrı var, çok farklı camialardan da teveccüh görüyoruz. Onları da mutlu etmek, bizi mutlu ediyor." dedi.

Teknik direktör Hakan Keleş ve futbolcuları tebrik eden Hakan Karaahmet, "Bugünün bir özelliği daha vardı, Hakan Keleş hocamızın doğum günü, maç konuşmasında arkadaşlara 'Ona böyle bir hediye verebilirsek çok anlamlı olacak' dedim. Ona da bu maç doğum günü hediyesi olsun, nice maçlara diyorum." ifadelerini kullandı.

"Giresunspor'un ligde kalıcı olması önemli"

Giresunspor'un hedefleriyle ilgili konuşan Başkan Karaahmet, şunları kaydetti:

"Giresunspor'un bu sene yapacağı iyi işlerle ligde kalıcı olması önemli. Ligde kalıcı olunca daha farklı işler yapabilirsiniz. Kadronuz üzerine belirli eklemeler yaparak devam edersiniz. Çok kötü başlamıştık, gol atamayan, üç puan alamayan, 'hocasını gönderin' diye baskı yapan taraftar grubu, her şey vardı. O günlerde de hep söyledim, 'Bugün birbirimize sahip çıkmamız gerek.' Bu Türkiye'de farklı olan şey ama doğal olan aslında. Uzun vadeli planlar yapacaksanız ekibinizi korumanız gerek. Ama maalesef üst üste mağlubiyetler gelince bu olmuyor. Benim hesaplayabileceğim çok yer yoktu, sadece bir planım vardı, hocamızla bu yola baş koyduk, beraber çok iyi bir ortamımız var. Futbolcularım da bu ortama çok katkı veriyorlar. Umarım futbol camiasına doğru bir örnek oluyoruzdur, en azından farklı bir mesaj veriyoruzdur."

"Okan Kocuk Giresunspor'un futbolcusu. Böyle bir talep de henüz yok"

Hakan Karaahmet, "Okan Kocuk'la ilgili Galatasaray'dan geri dönmesi yönünde bir talep geldi mi?" sorusunu ise "Olmadı. Okan Kocuk Giresunspor'un futbolcusu. Sözleşmesinde de konuşulduğu gibi bir madde de yok. Böyle bir talep de henüz yok. Ben hep diyalogdan yanayım, tabii ki görüşülebiliriz ama 'veririm' demiyorum, bu yanlış anlaşılmasın. Çünkü bizim kalecimiz, Giresun'da çok mutlu, Okan'ın futbol oynaması gerek. Kalecimden çok memnunum. Henüz talep olmadığı için biz yok sayıyoruz. Talep olursa onun planlarını yapmamız gerek, talep olmadan da kendi kendimize bir şey yapmıyoruz. Seneye Galatasaray'a döner o başka bir şey." şeklinde yanıtladı.

Karaahmet, Giresunspor'un transferdeki planlarıyla ilgili gelen bir soruya, "Giresunspor en şeffaf kulüplerden bir tanesi. Yasak dediğimiz rakama bakarsak, birçok kulübe göre en az borcu olan takımlardan biriyiz. Transferdeki gelişmeler çok zor değil, çok fazla bir şey yok, orayı hallederiz. Hocamızla konuştuk, bugün Giresunspor'da ilk 11'de oynayan 3 oyuncu eksikti, cezalı olan oyuncular vardı. Futbolcu katalım mı? Evet hocamızla konuşuyoruz. Hocamızın talebi var ama çok değil. Devre arası transferlerine karşıyım, geçen sene çıkarken devre arası transfer yapmayan tek takımdık. 2-3 transfer yapacağız. Forvet ihtiyacını herkes söylüyor. Bir golcü katmamız lazım, öne de bir adam alacağız." yanıtını verdi.

Galatasaray-Giresunspor maçının ardından - Hakan Karaahmet
Galatasaray-Giresunspor maçının ardından - Hakan Karaahmet
Galatasaray-Giresunspor maçının ardından - Hakan Karaahmet

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Spor Toto Süper Lig, Hakan Karaahmet, Galatasaray, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Giresunspor maçının ardından - Hakan Karaahmet - Son Dakika Spor


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