Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakika sol taraftan Mertens'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde uzaklaştırılan top arka direğe açıldı. Altıpasın sağ tarafında hava topu mücadelesinde Kaan Ayhan, Djalma'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Alper Akarsu penaltı noktası gösterdi.
10. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
27. dakikada orta alanın sol tarafından Dennis'in yerden pasında topla buluşan Romulo, ceza sahasına girip sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
43. dakikada kaleci Mateusz Lis'in uzun pasında Matsuki'nin kontrol ettiği topa Jakobs müdahale etmek istersen yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak direğe de çarpıp kornere gitti.
Hakemler: Alper Akarsu, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Sallai, Berkan Kutlu, Jelert, Nelsson, Yusuf Demir, Batshuayi, Efe Akman, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Göztepe: Mateusz Lis, Nielsen, Bokele, Heliton, Koray Günter, Djalma, Dennis, Miroshi, Tijanic, Matsuki, Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Taha Altıkardeş, Victor Hugo, Ahmed Ildız, Juan, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Nazım Sangare, Ogün Bayrak
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Osimhen (dk. 10 pen.) (Galatasaray), Romulo (dk. 27) (Göztepe)
Sarı kartlar: Djalma, Dennis (Göztepe) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Göztepe Maçı 1-1 Beraberlikle Tamamlandı - Son Dakika
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