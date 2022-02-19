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Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

19.02.2022 14:35
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazartesi günü Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazartesi günü Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Güç ve çeviklik çalışmasıyla devam eden idmanın duran top organizasyonları ve çift kale taktiksel çalışmanın ardından gerçekleştirilen soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Fernando Muslera'nın özel program dahilinde takımdan ayrı topla saha çalışması yaptığı, Işık Kaan Arslan'ın ise özel program dahilinde çalıştığı ifade edildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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