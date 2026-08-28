Galatasaray Göztepe'yi Ağırlıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın Göztepe'yi ağırlayacak.

RAMS Park'taki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde sezonun ilk maçında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, sonraki müsabakasında Erzurumspor FK'yi deplasmanda 4-0 yendi. Galatasaray, topladığı 4 puanla ligin üçüncü haftasına averajla ikinci sırada girdi.

Göztepe ise Süper Lig'in ilk haftasında konuk olduğu Samsunspor ile 3-3 berabere kaldı. Sonraki hafta sahasındaki maçta Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen İzmir ekibi, 1 puanla 14. sırada yer aldı.

Osimhen, 2 maçta 4 gol attı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ilk iki haftada kaydettiği gollerle dikkati çekti.

Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK filelerini 2'şer kez havalandıran Osimhen, ilk iki maçta takımının attığı 6 golün 4'ünü kaydetti.

Nijeryalı yıldız, ayrıca Süper Lig'de çıktığı son 14 maçta 16 gol attı.

Batrakov taraftarın karşısına çıkacak

Galatasaray'ın yeni transferi Rus futbolcu Aleksey Batrakov, yarın sarı-kırmızılılardaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından 25 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray'daki ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak.

Ligde son 36 iç saha maçında mağlup olmadı

Galatasaray, ligdeki son 36 iç saha maçında yenilmedi.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 28 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.