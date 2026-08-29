Galatasaray Göztepe'yi Konuk Etti - Son Dakika
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Galatasaray Göztepe'yi Konuk Etti

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Galatasaray, Göztepe'yi ağırladığı maçta kadrosunda zorunlu değişiklikler yaptı ve Zafer Bayramı'nı kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Erzurumspor FK mücadelesinin ilk 11'inde zorunlu tek değişikliğe gitti.

Süper Lig'de ilk 2 haftayı birer galibiyet ve beraberlikle kapatarak 4 puan toplayan son şampiyon Galatasaray, RAMS Park'ta İzmirli renktaşı Göztepe'yi konuk etti.

Ev sahibi takım, mücadeleye Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Uğurcan Çakır, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Arda Ünyay, Wilfried Singo yer aldı.

Müsabaka öncesinde açıklanan ilk 11'de yer alan kaleci Uğurcan Çakır, ısınma sırasında ağrı hissettiği için yedeğe çekildi. Tecrübeli file bekçisinin yerine son anda Jankat Yılmaz kaleye geçti.

Yeni transfer Batrakov, ilk kez kadroda

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, ilk kez bir maçın kadrosunda yer aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Göztepe mücadelesine yedekler arasında başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Galatasaray Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Mücadele öncesinde sahaya çıkan 3 kadın sanatçı, kemanla önce Galatasaray marşları, ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle milli duygulara hitap eden en önemli marşlar çaldı.

Bu sırada stattaki skor tabelasında ve LED ekranlarda "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazısı yer aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, 30 Ağustos için RAMS Park'taki her koltuğa bir Türk bayrağı bıraktı. Taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak bayram coşkusu yaşadı.

Ayrıca iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi, ısınmak için sahaya çıktıklarında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel tişörtler giydi.

Galatasaray taraftararı, maç öncesi seremoni sırasında, "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir." "Zafer bizim gurur bizim, bu vatan hepimizin" ve "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazılı pankartlar açtı.

Göztepe'de 4 değişiklik

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligin 2. haftasında sahalarında 1-0 kaybettikleri Gençlerbirliği mücadelesinin ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Bulgar teknik adam, takımını Galatasaray deplasmanına Luka Gugeshashvili, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Malcom Bokele, Ege Yıldırım, Richard Akonnor, Rhaldney Gomes, Novatus Miroshi, Efkan Bekiroğlu, Andre Henrique, Janderson Costa 11'i ile çıkardı.

İzmir'in sarı-kırmızılı ekibinde Arda Özçimen, Mehmet Şamil Öztürk, Alex Matos, Juan da Silva, Bekir Turaç Böke, Ogün Bayrak, Sinclair Armstrong görev bekledi.

Stoilov, Gençlerbirliği mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Sinclair, Ogün ve Matos'u yedeğe çekerken, sakatlığı bulunan Allan Godoi'yi ise kadroya almadı.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Rhaldney, Akonnor, Ege Yıldırım ve Janderson'u ilk 11'de oynattı.

Göztepe, 21 kişilik listeyi dolduramadı

İzmir temsilcisi, Galatasaray karşısında yedek kulübesinde 7 oyuncu bulundurdu.

Göztepe, İstanbul'daki müsabakada sakatlıkları bulunan Gökdeniz Bayrakdar, Alexis Antunes, Allan Godoi ve Noah Sonko Sundberg'den yararlanamadı. Teknik direktör Stoilov, 10 kişilik yedek oyuncu listesine 7 futbolcu yazmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Göztepe'yi Konuk Etti - Son Dakika

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