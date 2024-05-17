Galatasaray, Gündüz Kılıç\'ı ölümünün 44. yıl dönümünde anıyor

Spor

Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu ve teknik direktörlerinden Gündüz Kılıç'ı ölümünün 44. yıl dönümünde paylaştığı mesajla andı.

Sarı-kırmızılıların internet sitesinde "Baba Gündüz'ü saygıyla anıyoruz" başlığıyla paylaşılan açıklamada, "Şanlı tarihimizin büyük efsanelerinden, kulübümüzde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak önemli başarılara imza atan 'Baba' Gündüz Kılıç'ı aramızdan ayrılışının 44. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.