Son oynanan MOL Fehervar maçına ilk 11'de başlayan oyuncular, günü rejenerasyon çalışması ile geçirirken, diğer futbolcular antrenmana dinamik ısınma ile başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda daha sonra savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray günü tek antrenmanla tamamladı - Son Dakika

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