Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Atakaş Hatayspor'a kiraladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Atakaş Hatayspor'a kiraladı

Galatasaray, Halil Dervişoğlu\'nu Atakaş Hatayspor\'a kiraladı

Galatasaray Kulübü, Halil Dervişoğlu'nun Atakaş Hatayspor'a geçici transferi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Sezon başında Brentford takımından transfer edilen 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 20 resmi müsabakada 4 gol attı.

09.02.2024 21:27  Güncelleme: 21:27
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Galatasaray Kulübü, Halil Dervişoğlu'nun Atakaş Hatayspor'a kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Sezon başında İngiltere'nin Brentford takımından alınan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 20 resmi müsabakada 4 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: AA

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