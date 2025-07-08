Galatasaray, futbolcusu Halil Dervişoğlu'nu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki santrforun 1 sezonluğuna Çaykur Rizespor'a kiralandığı belirtildi.
Halil Dervişoğlu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'de 33 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu Rizespor'a Kiraladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?