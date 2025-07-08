Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu Rizespor'a Kiraladı

Galatasaray, futbolcusu Halil Dervişoğlu'nu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki santrforun 1 sezonluğuna Çaykur Rizespor'a kiralandığı belirtildi.

Halil Dervişoğlu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'de 33 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.