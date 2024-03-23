Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Muğla'da Ege Rallisi'nin ikinci günü tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Rallisi'nin ikinci gün yarışları sona erdi. Ümitcan Özdemir ve co-pilotu Kutay Ertuğrul birinci oldu. Yarışta 2 araç kaza, 14 araç ise teknik arızalar sebebiyle yarıştan çekildi. Yarışın son günü ise 24 Mart Pazar günü yapılacak.