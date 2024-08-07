Galatasaray, Hatayspor maçı için antrenman yaptı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü Hatayspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı. İdmanın ilk 20 dakikalık bölümü basına açık gerçekleşti.

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL