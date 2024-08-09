Galatasaray - Hatayspor Maçı İlk Yarıda Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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Galatasaray - Hatayspor Maçı İlk Yarıda Berabere Tamamlandı

Galatasaray - Hatayspor Maçı İlk Yarıda Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadele, golsüz eşitlikle sona erdi. İlk yarıda yaşanan önemli dakikalar da detaylandırıldı.

09.08.2024 22:03
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Torreira'nın kazandığı topu kontrol eden Mertens, ceza sahası sağ çaprazından koşu yapan Ziyech'e pasını aktardı. Ziyech'in şutunda kaleci Erce'den seken topu savunma kale önünden uzaklaştırdı.

10. dakikada Mertens'in ceza sahasına ortasında Barış Alper kafayla topu Icardi'ye indirdi. Icardi'nin dönerek yaptığı vuruşta kaleci Erce'den seken topu kale çizgisi üzerinde Burak Yılmaz kontrol ederken, Erce topun sahibi oldu.

28. dakikada Icardi ceza sahası sağ çaprazında olan Ziyech'e pasını aktardı. Bu oyuncunun rakibini geçerek yaptığı vuruşta savunmadan seken top üstten dışarı gitti.

45+1. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Joelson Mendes'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

Hakemler: Turgut Doman, Kerem Ersoy, Candaş Erbil

Galatasaray: Fernando Muslera, Leo Dubois, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Guy-Marcelin Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Chandrel Massanga, Lamine Diack, Rui Pedro, Funsho Bamgboye, Joelson Mendes, Carlos Strandberg

Yedekler: Visar Bekaj, Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Abdulkadir Parmak, Selimcan Temel, Armin Hodzic, Jonathan Okoronkwo, Rigoberto Rivas

Teknik Direktör: Özhan Pulat - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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