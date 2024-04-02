Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı kornere altıpas çizgisi üzerinde kaleyi karşıdan gören pozisyonda iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
16. dakikada sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Barış Alper'in içeriye çevirdiği topa arka direkteki Icardi'nin müsait pozisyonda yaptığı vuruş yandan auta gitti.
27. dakikada sol kanatta topla buluşan Mertens'in çapraz pozisyondan çektiği şutta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.
43. dakikada Ziyech'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın arasından çıkarak ön direğe doğru hareketlenen Abdülkerim'in altıpas önündeki kafa vuruşu auta gitti.
Hakemler: Ali Şansalan, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Kısal
Galatasaray: Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Mauro Icardi
Yedekler: Jankat Yılmaz, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Serge Aurier, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Tete, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius, Kerem Aktürkoğlu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Guy-Marcelin Kilama, Nikola Maksimovic, Faouzi Ghoulam, Chandrel Massanga, Halil Dervişoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Rigoberto Rivas, Carlos Strandberg
Yedekler: Visar Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Görkem Sağlam, Abdülkadir Parmak, Mehdi Boudjemaa, Renat Dadashoc, Rui Pedro, Joelson Mendes
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Gol: Icardi (dk. 12) (Galatasaray)
Sarı kart: Ribas (Hatayspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamalarına devam etti. Ali Koç, ligden çekilme opsiyonunu masadan kaldırdıklarını belirtirken, Süper Kupa finaline çıkılmaması durumunda Türkiye Kupası'na ve Süper Kupa'ya katılamayacaklarını söyledi. Ayrıca, Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçlara gitmeme opsiyonu da değerlendirildiğini ifade etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, takımın geleceği ve şampiyonluk hedefi hakkında açıklamalarda bulundu. Koç, camiaya seslenerek Fenerbahçe'nin tarihine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor müsabakasının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamlandı. Corendon Alanyaspor, 6. dakikada Hassan'ın golüyle öne geçti ve 32. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Türkiye, 2024 Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Antalya Grand Prix'sinde toplamda 7 madalya kazandı. Milli sporcular, organizasyonun son gününde 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Türkiye, 41 ülkeden 178 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile başarılı bir performans sergiledi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Alanyaspor'un gollerini Ahmed Hassan ve Oğuz Aydın attı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Erdoğan Yeşilyurt'un golüyle Antalyaspor galibiyete ulaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?