Galatasaray, hazırlık maçında 3-0 geriye düştüğü Pendikspor ile 3-3 berabere kaldı

Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Pendik Stadı'ndaki maça Enes Emre Büyük, Kaan Ayhan, Arda Ünyay, El Chadaille Bitshiabu, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın, İlkay Gündoğan, Can Armando Güner, Gabriel Sara, Berat Luş ve Leroy Sane ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Pendikspor ise karşılaşmaya Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Taha Emre İnce, Ahmet Özkaya, Samuel Abifade, Hakan Yeşil, Emrah Başsan, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Damir Hrelja ve Thuram ilk 11'iyle maça başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın 15. dakikasında kazandığı kornerde Taha Emre İnce'nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Sonrasında üstün oyununa devam eden Pendikspor, 24. dakikada Hakan Yeşil ve 35. dakikada da Bekir Karadeniz'in golleriyle soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

Mücadelenin ikinci devresinde goller bulmaya çalışan Galatasaray, 67. dakikada Arda Ünyay, 84. dakikada da Arda Tagay ve 88. dakikada Kaan Ayhan'ın golüyle beraberliği yakaladı.

Karşılaşma, 3-3 beraberlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılı oyunculardan Arda Tagay, Ismail Jakobs, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Onur Kağan Yıldız, Ada Metin Karatepe ve Efe Gündal da ikinci yarıda forma şansı buldu.

Bitshiabu, Galatasaray formasıyla ilk kez sahada

Galatasaray'ın yeni transferlerinden El Chadaille Bitshiabu, bu sezon ilk defa sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Almanya ekibi Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Fransız oyuncu, transfer olduktan sonra Galatasaray'ın çıktığı 3 Süper Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında süre bulamadı.

Bitshiabu, sarı-kırmızılı formayı ilk kez Pendikspor ile yapılan hazırlık maçında terletti.

Karşılaşma sağnak altında oynandı

Orfa Yapı Pendikspor-Galatasaray karşılaşması, sağnak altında oynandı.

Oyuncular ısınmaya çıkmadan önce başlayan yağmur, müsabaka boyunca etkisini sürdürdü.

Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, maçı yerinde izledi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek müsabakayı tribünden izledi.

Mücadele için Pendik Stadı'na gelen Özbek'e sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyeleri Abdullah Kavukcu ile Fatih Demircan eşlik etti. Özbek ve beraberindekiler, müsabakayı protokol tribününden seyretti.