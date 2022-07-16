Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti

Galatasaray, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya 'da Çekya takımlarından Sigma Olomouc ile hazırlık maçında karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıda 59. dakikada sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün , rakip fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. 65'te ise Gomis sarı-kırmızılı takımın 2. golünü atarak skoru 2-0'a getirdi. Maç, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı. Bu sonuçla Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı üçüncü hazırlık maçında ilk galibiyetine imza atmış oldu.

Kaynak: İHA

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